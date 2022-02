LAFAYETTE, LA (KLFY) – Here’s the list of local girls high school basketball teams that secured a spot in the playoffs.

CLASS 5A

30) Fontainebleau vs. 3) Lafayette

18) Zachary vs. 15) Southside

31) Acadiana vs. 2) Parkway

CLASS 4A

17) Breaux Bridge vs. 16) Rayne

24) Assumption vs. 9) Northside

21) Franklin Parish vs. 12) North Vermilion

20) Eleanor McMain vs. 13) Opelousas

29) Westgate vs. 4) South Lafourche

23) George Washington Carver vs. 10) Carencro

CLASS 3A

24) Bossier vs. 9) Loranger

25) McDonogh #35 vs. 8) Iota

28) Union Parish vs. 5) Jennings

20) Sterlington vs. 13) Crowley

29) Church Point vs. 4) Madison Prep

19) Baker vs. 14) Ville Platte

22) Abbeville vs. 11) Northwest

27) Patterson vs. 6) Mansfield

26) Kaplan vs. 7) South Beauregard

31) St. Martinville vs. 2) Wossman

CLASS 2A

24) Welsh vs. 9) West St. Marty

28) Madison vs. 5) Lake Arthur

22) Oakdale vs. 11) Franklin

26) Delcambre vs. 7) Rosepine

CLASS A

2) North Central – BYE

DIVISION II

14) Academy of Sacred Heart (New Orleans) vs. 2) St. Thomas More

15) Teurlings Catholic vs. 2) Vandebilt Catholic

DIVISION III

1) Lafayette Christian – BYE

13) Ascension Episcopal vs. 4) Holy Savior Menard

14) Northlake Christian vs. 3) Isidore Newman

6) St. Charles vs. 11) Catholic High – New Iberia

DIVISION IV