LAFAYETTE, LA (KLFY) – Beau Chene, New Iberia and St. Martinville were the local teams that advanced to the third round of high school basketball non-select playoffs.

Check out the local scores:

5) Beau Chene 75

12) Northside 63

5) Ouachita Parish 63

12) Southside 35

4) New Iberia 52

13) Barbe 45

8) Sophie B. Wright 83

9) Northwest 67

6) St. Martinville 61

11) Westlake 41

10) Carroll 58

7) Ville Platte 51

2) Port Allen 65

15) Doyle 38