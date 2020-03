One COVID-19 case confirmed in Acadia Parish

ACADIA PARISH, La. (KLFY)- The state Department of Health as confirmed on case of coronavirus in Acadia Parish.

This information comes from the March 19, 2020, 5:30 p.m. update for DHH.

Orleans – 249 case(s) | 8 death(s)

Jefferson – 69 case(s) | 1 death(s)

St. James – 1 case(s) | 1 death(s)

Caddo – 10 case(s) | 0 death(s)

St. Tammany – 10 case(s) | 0 death(s)

East Baton Rouge – 6 case(s) | 0 death(s)

Bossier – 4 case(s) | 0 death(s)

Lafourche – 4 case(s) | 0 death(s)

Parish Under Investigation – 4 case(s) | 0 death(s)

St. Bernard – 4 case(s) | 0 death(s)

St. Charles – 4 case(s) | 0 death(s)

Terrebonne – 4 case(s) | 0 death(s)

Lafayette – 3 case(s) | 0 death(s)

St. John the Baptist – 3 case(s) | 0 death(s)

Ascension – 2 case(s) | 0 death(s)

St. Landry – 2 case(s) | 0 death(s)

Washington – 2 case(s) | 0 death(s)

West Baton Rouge – 2 case(s) | 0 death(s)

Acadia – 1 case(s) | 0 death(s)

Assumption – 1 case(s) | 0 death(s)

Calcasieu – 1 case(s) | 0 death(s)

Iberia – 1 case(s) | 0 death(s)

Iberville – 1 case(s) | 0 death(s)

Livingston – 1 case(s) | 0 death(s)

Plaquemines – 1 case(s) | 0 death(s)

Rapides – 1 case(s) | 0 death(s)

Webster – 1 case(s) | 0 death(s)