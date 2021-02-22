Full list of active boil advisories in Acadiana

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The following is an updated list of active boil advisories issued by water districts throughout Acadiana:

1 ACADIA LA1001025 EGAN WATER CORPORATION 5241  

2 ACADIA LA1001026 EGAN WATER CORPORATION NO 2 2793  

3 ACADIA LA1001022 SOUTH RAYNE WATER CORPORATION 4080  

4 ACADIA LA1001003 VILLAGE OF ESTHERWOOD WATER SYSTEM 900  

5 ACADIA LA1001006 VILLAGE OF MORSE WATER SYSTEM 957 

134 EVANGELINE LA1039016 BAYOU DES CANNES WATER SYSTEM 4200  

135 EVANGELINE LA1039002 CHATAIGNIER WATER SYSTEM 1131  

136 EVANGELINE LA1039010 CITY OF VILLE PLATTE WATER SYSTEM 7628  

137 EVANGELINE LA1039003 EAST SIDE WATER SYSTEM 3942 Page 5 of 11 Parish PWSID Public Water System Name Population affected  

138 EVANGELINE LA1039014 EVANGELINE PARISH INDUSTRIAL PARK W S 648  

139 EVANGELINE LA1039004 EVANGELINE WW DISTRICT 1 – PINE PRAIRIE 2502  

140 EVANGELINE LA1039006 POINT BLUE WATER SYSTEM INC 2226  

141 EVANGELINE LA1039009 TE MAMOU WATER DISTRICT 2355  

142 EVANGELINE LA1039001 TOWN OF BASILE WATER SYSTEM 2355  

143 EVANGELINE LA1039005 TOWN OF MAMOU WATER SYSTEM 3566  

144 EVANGELINE LA1039013 VILLAGE OF TURKEY CREEK WATER SYSTEM 

170 JEFFERSON DAVI LA1053012 JEFF DAVIS CENTRAL WATERWORKS DISTRICT 5088  

171 JEFFERSON DAVI LA1053001 TOWN OF ELTON WATER SYSTEM 1128  

172 JEFFERSON DAVI LA1053005 TOWN OF LAKE ARTHUR WATER SYSTEM 2829 

178 LAFAYETTE LA1055013 G & R MOBILE HOME PARK WATER SYSTEM 171  

179 LAFAYETTE LA1055138 GARDEN HEIGHTS SUBDIVISION WATER SYSTEM 481  

180 LAFAYETTE LA1055162 LE TRIOMPHE SUBDIVISION WATER SYSTEM 1239  

181 LAFAYETTE LA1055088 TESI CARENCRO VILLAGE 297  

182 LAFAYETTE LA1055040 TESI COUNTRY PINES 129  

183 LAFAYETTE LA1055043 TESI FOX RUN 186  

184 LAFAYETTE LA1055116 TESI GRANDE STAKES 255  

185 LAFAYETTE LA1055140 TESI OSSUN HEIGHTS 414  

186 LAFAYETTE LA1055128 TESI SOUTHFIELD SQUARE 270  

187 LAFAYETTE LA1055148 TESI TREWHILL 195  

188 LAFAYETTE LA1055169 TESI WINDY MEADOWS 549 

254 ST LANDRY LA1097031 CANE VIEW MOBILE HOME VILLAGE 108  

255 ST LANDRY LA1097002 GRAND PRAIRIE WATER SYSTEM 1590  

256 ST LANDRY LA1097004 LAWTELL WATER WORKS DISTRICT NO 1 3540  

257 ST LANDRY LA1097014 PRAIRIE RONDE WATER SYSTEM INC 5643  

258 ST LANDRY LA1097024 SAVOY SWORDS WATER SYSTEM INC 7119  

259 ST LANDRY LA1097034 ST LANDRY WWD 3 PORT BARRE AREA A 243  

260 ST LANDRY LA1097035 ST LANDRY WWD 3 PORT BARRE AREA B 456  

261 ST LANDRY LA1097036 ST LANDRY WWD 3 PORT BARRE AREA C 315  

262 ST LANDRY LA1097037 ST LANDRY WWD 3 PORT BARRE AREA D 1521  

263 ST LANDRY LA1097007 TOWN OF MELVILLE WATER SYSTEM 1359  

264 ST LANDRY LA1097013 TOWN OF PORT BARRE WATER SYSTEM 3825  

265 ST LANDRY LA1097011 VILLAGE OF PALMETTO WATER SYSTEM 2193  

266 ST MARTIN LA1099002 BAYOU TECHE WATER WORKS 9690  

267 ST MARTIN LA2099010 CAJUN HERITAGE RV PARK WATER SYSTEM 450  

268 ST MARTIN LA1099005 CECILIA WATER CORPORATION 11649  

269 ST MARTIN LA1099024 ELM POINT ESTATES WATER SYSTEM 90  

270 ST MARTIN LA1099006 HENDERSON NINA WATER SYSTEM INC 4392  

271 ST MARTIN LA1099010 ST MARTIN WATER AND SEWER COMMISSION 1 2352  

272 ST MARTIN LA1099028 ST MARTIN WATER WORKS DISTRICT 3 – CADE 2715  

273 ST MARTIN LA1099013 TESI ATCHAFALAYA ACRES 4 

278 VERMILION LA1113031 SOUTHEAST WATERWORKS DISTRICT 2 

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