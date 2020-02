This morning on the Acadiana Music Spotlight, KLFY News 10’s Gerald Gruenig is getting us ready for Mardi Gras 2020.

Keith Frank- Rock ‘N’ Bowl De Lafayette 7:30 pm.

Leroy Thomas- Iota Mardi Gras at 10 am.

Three Thirty Seven- Le Festival De Mardi Gras at 4 pm.

Steve Riley- Eunice Mardi Gras at 6 pm.