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ALRIGHT ACADIANA, ANOTHER EDITION OF YOUR LAWN AND GARDEN. TODAY JOHN CHASTANT WITH CHASTANT BROTHERS , WE’RE GOING TO BE TALKING ABOUT THE FLU SHOT. OH YEAH THAT’S WHAT IT LOOKS LIKE. REALLY, WHAT THE HECK IS THIS THING?

WELL THIS IS TWO NEEDLES IT COMES WITH, A MEAT SEASONING SERENGE. YOU FILL IT IUP AND THEN YOU PUT ALL YOUR SEASONING IN THERE. THIS IS FOR IF YOU’RE USING YOUR BLENDER. OKAY BIG MEATS, TURKEY AND THINGS LIKE THAT. AND SO WHEN YOU FIRST PUT THIS INTO THE MEAT THEN YOU FILL IN THE CAVITY.  NOW FOR PEOPLE WHO LIKE LIGHT SEASONING OR LIQUID SEASONING , YOU WANNA GO WITH LIQUID SEASONING , IT COMES WITH A SMALLER NEEDLE LIKE THIS THAT YOU PUT IN THERE FOR LIQUIDS. YOU CAN’T PUT THAT IN YOUR BLENDER IT WON’T PASS THROUGH THE SMALL HOLE . THIS ONE RIGHT HERE, LIKE I SAID, YOUR GARLIC, YOUR ONION TOPS LIKE THIS HERE, YOU PUT IN THERE ANY PEPPERS THAT YOU STILL HAVE IN THE GARDEN. YOU KNOW JALEPENOS AND WHATEVER YOU PUT IN THERE. DOES A GREAT JOB AND JUST SEASONS YOUR MEAT SO WELL. INEVER THOUGHT ABOUT THAT. OKAY WHAT DO PECANS HAVE TO DO WITH THIS SEGMENT? WELL IT’S THE TIME OF THE YEAR YOU KNOW, PECANS, WE GONNA HAVE THEM, WE HAVE THEM IN ONE POUND BAGS, WE’LL HAVE THEM IN THREE POUND BOXES. A LOT OF PEOPLE GIVE THEM OUT FOR GIFTS AND THINGS LIKE THAT. THESE ARE LOCAL PECANS, BERGERON PECANS, VERY GOOD PECANS AND WE’LL HAVE A GOOD SUPPLY OF THEM. ALRIGHT AND OF COURSE YOU’VE GOT IF PEOPLE WANT TO PICK UP PECANS, CRACK THEM AND ALL THAT, LOOK I AIN’T GONNA LIE ,GIVE THEM TO ME ALREADY , SERIOUSLY RIGHT. YEAH BIT WE DO CRACK PECANS AT THE STORE SO AS YOU PICK THEM, BRING THEM ,WE’L LCRACK THEM, YOU GET THEM BACK AND THEY’RE JUST EASY TO TAKE APART. ALRIGHT SO TO PROPERLY SEASON YOUR MEATS AND ALL THAT ANDALS OPECANS FOR THE PECAN PIES CLOSER TO THANKS GIVING, HEAD ON TO CHASTANT BROTHERS.  

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Broken Clouds

Abbeville

74°F Broken Clouds Feels like 74°
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Sunrise
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Tonight

Windy with rain likely. Low 33F. Winds NNW at 20 to 30 mph. Chance of rain 80%. Rainfall around a quarter of an inch. Winds could occasionally gust over 40 mph.
35°F Windy with rain likely. Low 33F. Winds NNW at 20 to 30 mph. Chance of rain 80%. Rainfall around a quarter of an inch. Winds could occasionally gust over 40 mph.
Wind
19 mph N
Precip
60%
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Crowley

70°F Scattered Clouds Feels like 70°
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0 mph
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Sunset

Tonight

Windy with periods of rain. Low 33F. Winds NW at 20 to 30 mph. Chance of rain 80%. Rainfall near a quarter of an inch. Higher wind gusts possible.
35°F Windy with periods of rain. Low 33F. Winds NW at 20 to 30 mph. Chance of rain 80%. Rainfall near a quarter of an inch. Higher wind gusts possible.
Wind
19 mph N
Precip
60%
Sunset
Moon Phase
Waxing Gibbous
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Opelousas

70°F Overcast Feels like 70°
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13 mph WNW
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Sunrise
Sunset

Tonight

Rain and wind. Low 31F. Winds NNW at 20 to 30 mph. Chance of rain 90%. Rainfall near a quarter of an inch. Higher wind gusts possible.
35°F Rain and wind. Low 31F. Winds NNW at 20 to 30 mph. Chance of rain 90%. Rainfall near a quarter of an inch. Higher wind gusts possible.
Wind
19 mph N
Precip
60%
Sunset
Moon Phase
Waxing Gibbous
Broken Clouds

Breaux Bridge

76°F Broken Clouds Feels like 76°
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5 mph SSW
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Sunset

Tonight

Rain. Becoming windy overnight. Low 32F. Winds NNW at 20 to 30 mph. Chance of rain 80%. Rainfall near a quarter of an inch. Higher wind gusts possible.
35°F Rain. Becoming windy overnight. Low 32F. Winds NNW at 20 to 30 mph. Chance of rain 80%. Rainfall near a quarter of an inch. Higher wind gusts possible.
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19 mph N
Precip
60%
Sunset
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New Iberia

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7 mph SSW
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6 mph N
Precip
80%
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