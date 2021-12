LIST: Which Lafayette restaurants are open during the holidays?

LAFAYETTE, La. (EatLafayette) — Which local restaurants are open during the holidays and what are their hours? Here’s a list, compiled by EatLafayette.

This is an active list and hours are subject to change. Contact the businesses listed for the most accurate information regarding closures/hours.

Agave (Bertrand)

525 Bertrand Dr., Lafayette

(337) 889-5540

Christmas Eve (11 a.m. to 4 p.m.)

New Year’s Eve (11 a.m. to 10:30 p.m.)

New Year’s Day (11 a.m. to 10:30 p.m.)

Agave (Youngsville)

2810 E. Milton Ave. Ste. 101, Youngsville

(337) 857-6660

Christmas Eve (11 a.m. to 4 p.m.)

New Year’s Eve ( 11 a.m. to 11 p.m.)

New Year’s Day (11 a.m. to 9 p.m.)

Agave (Downtown)

200 E. Vermilion St., Lafayette

(337) 289-0000

Christmas Eve (11 a.m. to 10 p.m.)

New Year’s Eve (11 a.m. to 10 p.m.)

Agave (Parc Lafayette)

1919 Kaliste Saloom Rd., Lafayette

(337) 534-0774

Christmas Eve (Closes at 3 p.m.)

New Year’s Eve (11 a.m.- 10 p.m)

New Year’s Day (11 a.m.-10 p.m.)

Alesi Pizza House

4110 Johnston St., Lafayette

(337) 984-1823

Christmas Eve (11 a.m. to 10 p.m.)

New Year’s Eve (11 a.m. to 10 p.m.)

Antoni’s Italian Cafe

1118 Coolidge St A, Lafayette

(337) 232-8384

Christmas Eve (11 a.m. to 2 p.m. & 5 – 8 p.m.)

New Year’s Eve (11 a.m. to 2 p.m. & 5 – 9 p.m.)

Baba Kabab

3809 Ambassador Caffery Pkwy #135C, Lafayette

(337) 345-1578

Christmas Eve (11 a.m. – 10 p.m.)

New Year’s Eve (11 a.m. – 10 p.m.)

Bon Temps Grill

1211 W Pinhook Rd, Lafayette

(337) 706-8850

Christmas Eve (11 a.m. to 10 p.m.)

New Year’s Eve (11 a.m. to 10 p.m.)

New Year’s Day (10:30 a.m. to 10 p.m.)

Burgersmith

1314 Camellia Blvd, Lafayette

(337) 504-5015

224 St Nazaire Rd, Broussard

(337) 252-7220

New Year’s Eve (11 a.m. to 9 p.m.)

Cafe Vermilionville

1304 W Pinhook Rd, Lafayette

(337) 237-0100

Christmas Eve (Dinner Reservation Only)

New Year’s Eve (Dinner Reservation Only)

CENTRAL Pizza & Bar

423 Jefferson St, Lafayette

(337) 534-0887

Christmas Eve (11 a.m. to 9 p.m.)

New Year’s Eve (11 a.m. to 11 p.m.)

Graze Acadiana

113 Arnould Blvd, Lafayette

(337) 366-1507

Christmas Eve (9:30 a.m. to 12 p.m.)

New Year’s Eve (9:30 a.m. to 6 p.m.)

Hub City Diner

1412 S. College Rd., Lafayette

(337) 235-5683

Christmas Eve (6:30 a.m. to 2 p.m.)

New Year’s Eve (6:30 a.m. to 2 p.m.)

Joey’s

503 Bertrand Dr, Lafayette

(337) 237-3661

Christmas Eve (8 a.m. to 4 p.m.)

New Year’s Eve (8 a.m. to 6 p.m.)

Judice Inn

3134 Johnston St, Lafayette

(337) 984-5614

New Year’s Eve (10 a.m. to 3 p.m.)

Lagneaux’s Restaurant & Meat Market

445 Ridge Rd, Lafayette

(337) 984-1415

Christmas Eve (11 a.m. to 1:30 p.m. & 5 – 8:30 p.m.)

New Year’s Eve (11 a.m. to 1:30 p.m. & 5 – 8:30 p.m.)

The Point Seafood and Steakhouse

811 Albertson Pkwy suite o, Broussard

(337) 330-2026

Christmas Eve (11 a.m. to 8 p.m.)

New Year’s Eve (11 a.m. to 8 p.m.)

New Year’s Day (5 p.m. to 8 p.m.)

Prejean’s Restaurant

3480 NE Evangeline Thrwy., Lafayette

(337) 896-3247

Christmas Eve (11 a.m. to 2 p.m. & 5 to 9 p.m.)

New Year’s Eve (11 a.m. to 2 p.m. & 5 to 9 p.m.)

Reve Coffee Roasters

200 A Jefferson St., Lafayette

(337) 534-8336

Christmas Eve (7 a.m. to 2 p.m.)

New Year’s Eve (7 a.m. to 5 p.m.)

New Year’s Day (9 a.m. to 9 p.m.)

Rickey Meche’s Donut King

2605 Kaliste Saloom Rd., Lafayette

(337) 989-9909

101 Sabal Palms Row, Youngsville

(337) 856-5151

2025 W Pinhook Rd, Lafayette

(337) 484-1000

Christmas Eve (5 a.m. to 12 p.m.)

New Year’s Eve (5 a.m. to 12 p.m.)

New Year’s Day (5 a.m. to 12 p.m.)

Spoonbill Watering Hole & Restaurant

900 Jefferson St, Lafayette

(337) 534-0585

New Year’s Eve (11 a.m. to 2 p.m.)

Tabouleh Lebanese Cuisine

3546 Ambassador Caffery Pkwy Suite 104, Lafayette

(337) 534-0202

Christmas Eve (11 a.m. to 2 p.m.)

New Year’s Eve (8 p.m. to 2 a.m. Reservations Only)

Tchoup’s MIDCITY Smokehouse

117 S College Rd, Lafayette

(337) 345-5950

Christmas Eve (11 a.m. to 3 p.m.)

New Year’s Eve (11 a.m. to 10 p.m.)

New Year’s Day (4 to 10 p.m.)

Ton’s Drive In

101 W Main St, Broussard

(337) 837-6684

Christmas Eve (6 a.m. to 2 p.m.)

Tsunami Sushi

412 Jefferson St., Lafayette

(337) 234-3474