Mardi Gras parade schedule 2018

Copyright 2018 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

This list was compiled by Lafayette Travel. Checkout its page for a Spotify playlist that will get you dancing wherever you are this Carnival Season.

2018 Mardi Gras Events

Lafayette Parish

FEB 3 – Carencro Mardi Gras Parade. Starts at Carencro High. Ends by Carencro Community Center. 11 a.m. 337-896-4147, Carencro.org.

FEB 3 – Krewe of Carnivale en Rio Mardi Gras Parade. Downtown to Cajun Field, Lafayette. 6:30 p.m. 337-984-6522, RioLafayette.com.

FEB 4 – Courir de Mardi Gras - Old-Fashion Mardi Gras Run. Vermilionville, 300 Fisher Rd., Lafayette. 337-233-4077, Vermilionville.org.

FEB 4 – Scott Mardi Gras Parade. City of Scott. 1 p.m. 337-269-5155.

FEB 9 – Krewe de Canailles Walking Parade. Downtown Lafayette, 6: 30 p.m.

FEB 9-13 – Le Festival de Mardi Gras a Lafayette. Cajun Field, Lafayette. Carnival rides & games, live music, food vendors, parades roll through festival grounds. Times vary. 800-346-1958, GoMardiGras.com.

FEB 10– Krewe of Bonaparte Mardi Gras Parade. Downtown to Cajun Field, Lafayette. 6:30 p.m. 800-346-1958, GoMardiGras.com.

FEB 10 – Children's Parade. Downtown to Cajun Field, Lafayette. 12:30 p.m. 800-346-1958, GoMardiGras.com.

FEB 10 – Youngsville Mardi Gras Parade. Public Works building to Fountain View, Youngsville. 337-856-4181.

FEB 11 – Queen Evangeline’s Parade. Downtown to Cajun Field, Lafayette. 6 p.m. 800-346-1958, GoMardiGras.com.

FEB 13 – Mardi Gras Show at Clark Field. Clark Field Stadium, Lafayette.

FEB 13 – King Gabriel’s Parade. Downtown to Cajun Field, Lafayette. 10 a.m. 800-346-1958, GoMardiGras.com.

FEB 13 – Lafayette Mardi Gras Festival Parade. Downtown to Cajun Field, Lafayette. 1 p.m. 800-346-1958, GoMardiGras.com.

FEB 13 – TownSquare Media Independent Parade. Downtown to Cajun Field, Lafayette. 2:30 p.m. 337-237-1500, GoMardiGras.com.

FEB 13 – Southwest Mardi Gras Association Pageant & Ball. Heymann Performing Arts Center and Frem F. Boustany Convention Center, 1373 S College Rd., Lafayette. 337-291-5540, HeymannCenter.com.

St. Landry Parish

FEB 9-11 – Lil Nate’s L’Argent Trailride, Chicken Run & Parade. Yambilee Arena, 1939 W Landry St., Opelousas. 337-319-0639, CajunTravel.com.

FEB 13 – Sunset Mardi Gras Parade. Oak Tree Park Dr., Sunset. 337-322-5374, CajunTravel.com.

FEB 13 – Half-Fast Krewe of Frank Mardi Gras Parade. 600 E Landry St., Opelousas. 337-351-6943, CajunTravel.com.

Iberia Parish

FEB 4 – Krewe of Ezana Jeanerette Mardi Gras Parade. Canal, MLK & Main St, Jeanerette. 1 p.m. 337-255-9539, IberiaTravel.com.

FEB 13 – Grand Marais Mardi Gras Parade. Hwy 90 E at College Rd., Jeanerette. 11 a.m.-4 p.m. 337-365-8185, IberiaTravel.com.

FEB 13 – Krewe of Coteau Mardi Gras Parade. Francis Romero Memorial Park & LA 88, Coteau. 1 p.m. 337-577-5099, IberiaTravel.com.

FEB 13 – Family Affair Mardi Gras Parade. Main St., Loreauville. 2 p.m. 337-229-6001, IberiaTravel.com.

St. Martin Parish

FEB 11 – Newcomers Club Mardi Gras Festival. St. Martinville City Fairgrounds. StMartinville.org.

FEB 12 – Rotary Club Mardi Gras Ball. Cade Community Center, 1688 Smede Hwy., St. Martinville. 337-394-2233, StMartinville.org.

Acadia Parish

FEB 9-13 – Cajun Country Courir de Mardi Gras. Downtown Eunice - 2nd Street area. 337-457-7389, CajunTravel.com.

FEB 10-11 – Cajun Courir de Mardi Gras Run. Saddle Tramp Club House, 1036 E Ebey St., Downtown for parades, Church Point. 877-783-2109, ChurchPointMardiGras.com.

FEB 11 – Eunice Lil’ Mardi Gras. Eunice Rec Complex, 461 Sittig St., Eunice. 337-457-7389, CajunTravel.com.

FEB 12 – Lundi Gras Boucherie. Lakeview Park & Beach, 1717 Veterans Memorial Hwy., Eunice. 337-457-2881, CajunTravel.com.

FEB 13 – Tee Mamou-Iota Mardi Gras Folklife Festival. Downtown, Iota. 8 a.m.-5 p.m. 337-523-6557, IotaMardiGras.com.

FEB 13 – Carnival D'Acadie (Mardi Gras). Downtown, Crowley. Fair, live music and street dance, costume contests, parade. 337-783-0821, Crowley-LA.com.

Evangeline Parish

FEB 13 – Mamou Mardi Gras. Downtown, Mamou. 337-468-3175.

Vermilion Parish

FEB 13 – Krewe Chic-A-La-Pie Mardi Gras Parade. Downtown, Kaplan. 337-643-6554.

Jefferson Davis Parish

FEB 3 – Lake Arthur Mardi Gras Parade. Lake Arthur. 337-774-3675.

FEB 10 – Jennings Mardi Gras Festival & Parade. Founder's Park, 341 N Main St., Jennings. 337-821-5532, CityOfJennings.com/Events